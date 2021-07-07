Bayram ikramiyeleri ödeme tarihi belli oldu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/bayram-ikramiyeleri-odeme-tarihi-belli-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi. Bakan Bilgin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram ikramiyeleri Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek. Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" dedi.