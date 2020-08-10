BDDK'dan normalleşme adımı: Aktif rasyosu esnetildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/bddkdan-normallesme-adimi-aktif-rasyosu-esnetildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... BDDK, aktif rasyosu düzenlemesinde değişiklik yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) normalleşme kapsamında bir adım daha attı. Bankalarla yapılan toplantıda alınan karar kapsamında aktif rasyosu kuralları esnetildi.