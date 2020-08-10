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    Yeniasır TV Ekonomi BDDK'dan normalleşme adımı: Aktif rasyosu esnetildi

    BDDK'dan normalleşme adımı: Aktif rasyosu esnetildi

    Giriş Tarihi: 10.08.2020, 10:46

    Son dakika... BDDK, aktif rasyosu düzenlemesinde değişiklik yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) normalleşme kapsamında bir adım daha attı. Bankalarla yapılan toplantıda alınan karar kapsamında aktif rasyosu kuralları esnetildi.

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