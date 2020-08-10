Son dakika… BDDK, aktif rasyosu düzenlemesinde değişiklik yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) normalleşme kapsamında bir adım daha attı. Bankalarla yapılan toplantıda alınan karar kapsamında aktif rasyosu kuralları esnetildi.
BDDK'dan normalleşme adımı: Aktif rasyosu esnetildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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