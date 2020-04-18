BDDK'nın kredilerle ilgili yaptığı yeni düzenleme ne anlama geliyor?

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, krediler için yeni düzenleme yaptı. Peki alınan bu kararlar vatandaş için ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem alınan kararın detaylarını A Haber canlı yayınında aktardı. İşte Erdem'in canlı yayında yaptığı o açıklamalar...