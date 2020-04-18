  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi BDDK'nın kredilerle ilgili yaptığı yeni düzenleme ne anlama geliyor?

    BDDK'nın kredilerle ilgili yaptığı yeni düzenleme ne anlama geliyor?

    Giriş Tarihi: 18.04.2020, 12:16

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, krediler için yeni düzenleme yaptı. Peki alınan bu kararlar vatandaş için ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem alınan kararın detaylarını A Haber canlı yayınında aktardı. İşte Erdem'in canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    BDDK'nın kredilerle ilgili yaptığı yeni düzenleme ne anlama geliyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Hayat Eve Sığar programı yayında! İşte risk bölgeleri..
    Hayat Eve Sığar programı yayında! İşte risk bölgeleri..
    Kısıtlama saatlerinde alkollü yakalandılar, ortalığı birbirine kattılar
    Kısıtlama saatlerinde alkollü yakalandılar, ortalığı birbirine kattılar
    Bakan Albayrak'tan 'her vatandaşımızın arkasındayız' mesajı
    Bakan Albayrak'tan 'her vatandaşımızın arkasındayız' mesajı
    Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Ovalı'ya sert tepki
    Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Ovalı'ya sert tepki
    Turistlerin yasak öncesi deniz keyfine, polisten 'go home' uyarısı
    Turistlerin yasak öncesi deniz keyfine, polisten 'go home' uyarısı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında son vaka sayısını açıkladı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında son vaka sayısını açıkladı
    Bakan Albayrak'tan 'her vatandaşımızın arkasındayız' mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'her vatandaşımızın arkasındayız' mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu bir milli mücadele
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu bir milli mücadele
    3 ay işçi çıkarmayı yasaklayan yasa teklifi komisyonda kabul edildi
    3 ay işçi çıkarmayı yasaklayan yasa teklifi komisyonda kabul edildi
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni açıklama
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni açıklama
    Bakan Albayrak: 1000 lira nakdi yardımı 4,4 milyon aileye vereceğiz
    Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 1000 lira nakdi yardımı 4,4 milyon aileye vereceğiz