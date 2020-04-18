BDDK'nın kredilerle ilgili yaptığı yeni düzenleme ne anlama geliyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, krediler için yeni düzenleme yaptı. Peki alınan bu kararlar vatandaş için ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem alınan kararın detaylarını A Haber canlı yayınında aktardı. İşte Erdem'in canlı yayında yaptığı o açıklamalar...
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