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    BOTAŞ ve TPAO halka arzı piyasayı nasıl etkileyecek?

    Giriş Tarihi: 27.08.2020, 16:52

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Şu son süreç, gerek TPAO'yu gerek BOTAŞ'ı farklı bir noktaya çıkaracak. Bu keşiflerin geliştirilmesiyle birlikte ikisinin de hisseleri halka açılacak" şeklindeki açıklaması sermaye piyasalarında heyecan yarattı. Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. Berra Doğaner, BOTAŞ ve TPAO halka arzının piyasayı nasıl etkileyeceğini A Para’da değerlendirdi. Doğaner, halka arzlarla beraber sermaye piyasalarının derinleşeceğini vurgulayarak, “Uzun zamandır büyük halka arz bekliyoruz. Mutlaka yeni yatırımcı kazandıracaktır piyasaya” dedi.

    BOTAŞ ve TPAO halka arzı konusunda, "Yatırımcı ilgisi ne yönde ilerler? Önümüzdeki dönemi ne yönde etkiler" sorularının cevabını A Para'da yayına katılan Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. Berra Doğaner yanıtladı.

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