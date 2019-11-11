Çalışan annelere bin 300 lira destek

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/calisan-annelere-bin-300-lira-destek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kadınların ekonomideki rolünün ve iş alanlarındaki yerinin artırılabilmesi için süt parası ve doğum yardımı gibi destekler de verilmektedir. Başvurular internet üzerinden (www. sgkegitimlibakici.org) e-devlet şifresi ile yapılacak. Ön kayıt 13 Kasım Çarşamba saat 14.00’te alınmaya başlanacak, kesin kayıt ise 26 Kasım Salı günü alınacak.”

Çalışan anneye kreş ve bakıcı yardımı nasıl alınır? Sorusu oldukça merak ediliyor. Sigortalı çalışan annelere müjde. 0-24 aylık çocuklarını bakıcıyla büyüten annelere, her ay 1300 lira destek sağlanacak. Kayıtlar 13 Kasım'da başlıyor. Kaçırmayın. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK), Avrupa Birliği (AB) destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçirilecek. Annelerin T.C. vatandaşı olması, ebeveyn ile bakıcının aynı ilde ikamet etmesi, bebeğin 0-2 yaş aralığında olması, annenin herhangi bir sigorta koluna bağlı olarak istihdam edilmesi, bakıcının 18 yaşından daha büyük olması ve bakıcının kadın olması, bakıcının en az ilköğretim mezunu olması gerekmektedir.