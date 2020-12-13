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    Yeniasır TV Ekonomi Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi geçişlerine kapatıldı

    Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi geçişlerine kapatıldı

    Giriş Tarihi: 13.12.2020, 11:46

    1915 Çanakkale Köprüsü ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak kedi yolunun montaj çalışmaları nedeniyle, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Köprüdeki çalışmalar ise, sağanak yağmur altında yapıldı.

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