Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi geçişlerine kapatıldı

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1915 Çanakkale Köprüsü ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak kedi yolunun montaj çalışmaları nedeniyle, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Köprüdeki çalışmalar ise, sağanak yağmur altında yapıldı.