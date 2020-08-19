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    Cemal Kalyoncu'dan Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 19.08.2020, 16:09

    Güneş paneli üretiminin entegre olarak tek çatı altında toplayan ve bu özelliği ile dünyada tek olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası,Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün açıldı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

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