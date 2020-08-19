Güneş paneli üretiminin entegre olarak tek çatı altında toplayan ve bu özelliği ile dünyada tek olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası,Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün açıldı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Cemal Kalyoncu'dan Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.