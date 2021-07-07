Bayram yaklaştı. Vatandaşların bayram tatili için rotası belli oldu. İzmir'in 30 bin yatak kapasitesine sahip Çeşme ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin de yaklaşması otellerde rezervasyon doluluk oranını yüzde 90'a ulaştı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı...
Çeşme'de bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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