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    Yeniasır TV Ekonomi Çeşme'de bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

    Çeşme'de bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

    Giriş Tarihi: 07.07.2021, 15:23

    Bayram yaklaştı. Vatandaşların bayram tatili için rotası belli oldu. İzmir'in 30 bin yatak kapasitesine sahip Çeşme ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin de yaklaşması otellerde rezervasyon doluluk oranını yüzde 90'a ulaştı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı...

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