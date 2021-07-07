Çeşme'de bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/cesmede-bayram-oncesi-rezervasyon-doluluk-orani-yuzde-90a-ulasti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bayram yaklaştı. Vatandaşların bayram tatili için rotası belli oldu. İzmir'in 30 bin yatak kapasitesine sahip Çeşme ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin de yaklaşması otellerde rezervasyon doluluk oranını yüzde 90'a ulaştı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı...