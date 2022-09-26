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    Yeniasır TV Ekonomi CHP'li Başkan Çerçioğlu hastane yolunu neden yapmıyor? Bakanlık devreye girdi | Video

    CHP'li Başkan Çerçioğlu hastane yolunu neden yapmıyor? Bakanlık devreye girdi | Video

    Giriş Tarihi: 26.09.2022, 16:22

    Aydın'da bu yılın başında yapımına başlanan 1400 yataklı Şehir Hastanesi'nde çalışmalar devam ederken CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin hastane yolunda herhangi bir çalışma yapmadığı ortaya çıktı. 1 milyar 200 milyon değerindeki yatırım ile hastanede günde 20 bin vatandaş tedavi olabilecekken 4 bin kişiye de istihdam sağlanacak. 2023'de açılması planlanan hastanenin altyapı çalışması için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bir çivi bile çakmazken AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, hastanenin alt ve üst yapısını devletin yapacağı müjdesini verdi.

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