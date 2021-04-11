Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın alacağı bildirildi. TMO'nun, ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın alacağı, satın alınan ürünün ise vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı kaydedildi. A Haber'den Gamze Elçi, Türkiye'nin patates üretiminde önemli bir yere sahip olan Ödemiş'ten detayları aktardı.
Çiftçiden alınıp ücretsiz dağıtılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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