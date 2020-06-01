Türkiye tarihin en büyük ve en düşük faizli kerdi destek paketi açıklandı! İkinci el araç kredisi, sıfır araç kredisi, konut kredisi için kamu bankaları; Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası tarihin gördüğü en düşün faizle kredi verecek. Faruk Erdem, canlı yayında düşük fazili dev kredi destek paketinin detaylarını açıkladı...
Dev kredi paketi açıklandı! Kamu bankalarından kimler yüzde kaç faizle kredi alacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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