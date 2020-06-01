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    Yeniasır TV Ekonomi Dev kredi paketi açıklandı! Kamu bankalarından kimler yüzde kaç faizle kredi alacak?

    Dev kredi paketi açıklandı! Kamu bankalarından kimler yüzde kaç faizle kredi alacak?

    Giriş Tarihi: 01.06.2020, 10:21

    Türkiye tarihin en büyük ve en düşük faizli kerdi destek paketi açıklandı! İkinci el araç kredisi, sıfır araç kredisi, konut kredisi için kamu bankaları; Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası tarihin gördüğü en düşün faizle kredi verecek. Faruk Erdem, canlı yayında düşük fazili dev kredi destek paketinin detaylarını açıkladı...

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