Dev kredi paketi açıklandı! Kamu bankalarından kimler yüzde kaç faizle kredi alacak?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/dev-kredi-paketi-aciklandi-kamu-bankalarindan-kimler-yuzde-kac-faizle-kredi-alacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye tarihin en büyük ve en düşük faizli kerdi destek paketi açıklandı! İkinci el araç kredisi, sıfır araç kredisi, konut kredisi için kamu bankaları; Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası tarihin gördüğü en düşün faizle kredi verecek. Faruk Erdem, canlı yayında düşük fazili dev kredi destek paketinin detaylarını açıkladı...