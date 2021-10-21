  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Dev platform Çanakkale Boğazı'nda!

    Dev platform Çanakkale Boğazı'nda!

    Giriş Tarihi: 21.10.2021, 12:41

    Marshall Adaları bayraklı 265 metre boyunda, 43 metre eninde ve 34 bin 925 grostonluk ağır yük taşıma özelliğine sahip 'Albatross' isimli ağır yük gemisi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçti. Ayakları yaklaşık 60 metre derinliğe batırılıp, air draftı da 67 metre yükseklikte olacak şekilde ayarlanan platformun Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun tarafından çekilerek 1915 Çanakkale Köprüsü altından emniyetli bir şekilde geçişi sağlandı. İşte o görüntüler...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dev platform Çanakkale Boğazı'nda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan’dan Afrika dönüşü önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Afrika dönüşü önemli mesajlar
    İzmir’de 5 milyon lira çöpe gitti! Et entegre tesisi neden kapatıldı?
    İzmir'de 5 milyon lira çöpe gitti! Et entegre tesisi neden kapatıldı?
    Başkan Erdoğan, Bölgesel Finans Konferansına video mesaj gönderdi
    Başkan Erdoğan, "Bölgesel Finans Konferansı"na video mesaj gönderdi
    İzmir’de terör operasyonu! Aralarında HDP’li yöneticiler de var
    İzmir'de terör operasyonu! Aralarında HDP'li yöneticiler de var
    Başkan Erdoğan Nijerya’da! 7 anlaşmaya imza atıldı
    Başkan Erdoğan Nijerya'da! 7 anlaşmaya imza atıldı
    Denizli’de sevgilisini aracıyla ezmişti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı
    Denizli'de sevgilisini aracıyla ezmişti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı
    Emeklinin zam oranı ne kadar olacak?
    Emeklinin zam oranı ne kadar olacak?
    Eşme - Salihli Tüneli’nde ışık göründü
    Eşme - Salihli Tüneli'nde ışık göründü
    Asgari ücret ne kadar olacak?
    Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne zaman belli olacak?
    3600 ek gösterge ile neler değişecek?
    3600 ek gösterge ile neler değişecek?
    Eylül ayı enflasyon açıklandı
    Eylül ayı enflasyon açıklandı
    1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru! İşte çalışmalarda son durum
    1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru! İşte çalışmalarda son durum