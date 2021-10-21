Dev platform Çanakkale Boğazı'nda!

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Marshall Adaları bayraklı 265 metre boyunda, 43 metre eninde ve 34 bin 925 grostonluk ağır yük taşıma özelliğine sahip 'Albatross' isimli ağır yük gemisi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçti. Ayakları yaklaşık 60 metre derinliğe batırılıp, air draftı da 67 metre yükseklikte olacak şekilde ayarlanan platformun Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun tarafından çekilerek 1915 Çanakkale Köprüsü altından emniyetli bir şekilde geçişi sağlandı. İşte o görüntüler...