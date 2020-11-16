Dev projede geri sayım! Aydın - Denizli otoyolunda ilk çalışmalar havadan drone ile görüntülendi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile Aydın-Denizli Otoyolunun temel atma töreni bugün gerçekleştirilecek. Ege'nin 163 kilometrelik en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya'yı bir birine bağlayacak olan otoyol projesi için başlangıç verildi.

Bakan Karaismailoğlu; "Doğru altyapı ve ulaşım sistemini kurarak, hedeflediğimiz ekonomik ve sosyal gelişmeyi yakalamak için titizlikle ve özenle çalışmaya devam ediyoruz. Efeler diyarı Ege'mizin iki önemli merkezi arasında köprü olacak projemiz Aydın - Denizli Otoyolu için bugün temel atıyoruz!" ifadelerine yer verdi.

İzmir'den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya'ya uzanacak olan otoyol Ege'nin ve Akdeniz'in turizmini güçlendirecek. Proje kapsamında İzmir-Antalya arasının 7 saatten 3 saate ineceği, İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamı olan karayolu projesi, Denizli'den ve Burdur ilinden Korkuteli ve ardından Antalya'ya ulaşacak. İki il arası mesafe 4 saat kısaltılacak.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun temel atma töreni için bugün Denizli'ye geldi. Denizli Çevre Yolu, Salihağa Kavşağı'ında temel atma töreni 11.00'da başlayacak.