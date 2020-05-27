Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 27 Mayıs Çarşamba döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döviz piyasasını da etkiliyor. Yatırımcılar döviz kurundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Avro/Dolar paritesi dün (TSİ) 19.33 itibarıyla yüzde 0,69'luk yükselişle 1,097 seviyelerinde işlem gördü. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 27 Mayıs Çarşamba döviz kuru...
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