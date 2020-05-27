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    Yeniasır TV Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 27 Mayıs Çarşamba döviz kuru...

    Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 27 Mayıs Çarşamba döviz kuru...

    Giriş Tarihi: 27.05.2020, 10:57

    Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döviz piyasasını da etkiliyor. Yatırımcılar döviz kurundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Avro/Dolar paritesi dün (TSİ) 19.33 itibarıyla yüzde 0,69'luk yükselişle 1,097 seviyelerinde işlem gördü. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 27 Mayıs Çarşamba döviz kuru...

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