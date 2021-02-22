Dolar ve euro ne kadar?

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Küresel piyasalarda aşılamadaki ilerlemenin yarattığı iyimser havayla, yatırımcıların küresel ekonomide toparlanmanın hız kazanacağını öngörmeleriyle, dolar başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine geriledi. Serbest piyasada 6,9880 liradan alınan dolar, 6,9900 liradan satılıyor. 8,4730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,4750 lira olarak belirlendi.