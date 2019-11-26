''Efsane Cuma''da sanal tehlike uyarısı

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Efsane Cuma pek çok kişi tarafından sabırsızlıkla beklendi. Neredeyse yarı fiyatına varan indirimli ürünleri almak isteyen tüketicileri bekleyen bir tehlike var. İndirimli ürün fırsatını kaçırmamak isterken mağdur olabilirsiniz. Siber dolandırıcıların tuzağına düşmemek için neler yapmak gerekiyor? İşte uzmanından öneriler...