Ekonomik saldırılar bertaraf edilerek Türkiye 2020'de büyümeye odaklandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/ekonomik-saldirilar-bertaraf-edilerek-turkiye-2020de-buyumeye-odaklandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye yeni yılda da ekonomide dönüşüm için çalışmalarını sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı süreç ile büyümeye odaklanan Türkiye'nin geleceğine umutla bakılıyor.

Kur saldırısını dengelenme süreci ile atlatan Türkiye, ekonomide dönüşüm için harekete geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'ekonomide değişim zamanı' vizyonu ile başlattığı süreç yeni yılda ülkeyi daha ileriye taşımak için

katma değerli, teknolojiye ve ihracata dayalı bir dönüşümü kapsıyor

Bu doğrultuda sürdürülebilir büyümeye odaklanılacak yeni yılda sıcak paraya bağımlılığın olmadığı, finanse edilebilir bir cari açık, tek haneli enflasyon ve kur riskinin olmadığı bir ekonomik model oluşturulacak.

İş dünyası temsilcileri de atılan bu adımlarla yeni yılda ekonominin geleceğine pozitif bakıyor.

Türkiye Bankaları Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, iş hayatını ve finansal piyasaları destekleyen uygulamalar sayesinde küçülmesinin sınırlı düzeyde kaldığını yeni yıla; dengeli, değişime açık ve büyüme odaklı girildiğini vurguladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, hayata geçen yapısal tedbirlerle, 2019 yılında dışsal etkilere karşı daha dirençli hale gelindiğini ve yeni yılda ekonomi yönetinin başlatacağı yeni uygulamaların umut verici olduğunu söyledi.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ise yeni yılda Türkiye'nin büyümesine paralel olarak sektöründe büyüyeceği mesajını verdi

Türkiye'nin 2020'ye daha güçlü girdiğini söyleyen Zorlu Holding'in patronu Ahmet Nazif Zorlu, her yıl 2 milyar liralık yatırım yapıldığını vurguladı ve

"Türkiye büyüyor, 2020 ve sonrasında yatırıma aralıksız devam edeceğiz" dedi

DEİK Başkanı Nail Olpak, reel sektör olarak 2023 hedeflerini yakalamak için çalıştıklarını söyledi. Olpak, hedefe ulaşmaya ivme kazandıracak

güçlü adımların 2020'de gelmeye devam edeceğini belirtti

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise yeni yılda iş dünyasının büyümeye odaklandığını ve sağlanan güven ortamı ile gelecek yatırımlarla

hedeflerini yakalayacaklarını vurguladı.

Faiz indirimleri ile birlikte 2019'un son çeyreğini ivmelenmeyle kapatan gayrimenkul sektörü yeni yılda yeni projelerle hareketlenmeyi sürdürecek