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    Yeniasır TV Ekonomi Elektrik faturaları nasıl düşürülecek? Hangi formüller üzerinde çalışılıyor?

    Elektrik faturaları nasıl düşürülecek? Hangi formüller üzerinde çalışılıyor?

    Giriş Tarihi: 09.02.2022, 13:22

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşın mağdur edilmemesi talimatını vermesi üzerine elektrik faturalarında yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor. Buna göre konut ve esnaflar için 4 formül masada. Peki elektrik faturaları nasıl düşürülecek? Hangi formüller üzerinde çalışılıyor? İşte detaylar...

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    İŞTE ÜZERİNDE ÇALIŞILAN 4 ALTERNATİF

    1. ESNAFA YENİ TARİFE: Yılın başında kademeli tarife konutlar için getirildi. Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi grubunun elektrik tarifesi yüzde 126, ticarethane tarifesi yüzde 128 oranında artırıldı. Ticarethane tarifesinde çoğunlukla esnaf yer alıyor. Son günlerde gelen faturalardan şikayet eden esnafa yönelik bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Bu çalışmanın esnafa yönelik bir tarife modeli olduğu belirtiliyor. Konutlardaki kademeli fatura gibi bir modelin esnaf için de söz konusu olabileceği ancak bunun tüketim üzerinden olup olmayacağı belli değil..

    2. KW'NİN YÜKSELTİLMESİ: Bu yılın başında konutlarda kademeli tarife getirilirken sınır düşük tutulmuş ve 150 kw olarak belirlenmişti. Gelen şikâyetler üzerinde sınır 210 KW'ye çıkarıldı. Ancak bir ailenin ortalam tüketim tutarı 230 KW olarak kabul görüyor. Bunun için 210 KW'lik sınırın 230 KW'ye çıkarılabileceği kulislerde dile getiriliyor..

    3. YÜKSEK KADEMEDEKİ ZAM ORANININ DÜŞÜRÜLMESİ: Bir başka alternatifin konutlarda ikinci kademeye getirilen yüzde 127'lik zam oranın düşürülmesi olduğu ifade ediliyor..

    4. DAĞITIM BEDELİNİN DÜŞÜRÜLMESİ: Enerjinin üretim tesislerinden çıkışı ile başlayan ve tüketim noktasına kadar ulaşmasını sağlayan şebekenin kullanım bedeli olarak tüketicilerden tahsil edilen dağıtım bedelinin düşürülebileceği de alternatifler arasında sıralanıyor..

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