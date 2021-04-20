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    Yeniasır TV Ekonomi Emekli ikramiyesi için 3 formül! Kim ne kadar zam alacak?

    Emekli ikramiyesi için 3 formül! Kim ne kadar zam alacak?

    Giriş Tarihi: 20.04.2021, 10:35

    Milyonlarca emekli merakla bayram ikramiyelerini bekliyor. Bu sene ikramiyelere enflasyon oranında zam yapılacağı Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Peki kimler emekli ikramiyesi alacak? Emekli ikramiyesine zam ne kadar yapılacak? Hangi emekli ne kadar zam alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

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