Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli zam oranı belli oldu mu?

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Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz zammı ile ilgili gelecek haberde. İlk 6 ayın enflasyon verilerine göre oluşacak emekli Temmuz zammı için yarın bekleniyor. Peki emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? Tahminler ne yönde? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, önemli değerlendirmelerde bulundu.