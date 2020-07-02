Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz zammı ile ilgili gelecek haberde. İlk 6 ayın enflasyon verilerine göre oluşacak emekli Temmuz zammı için yarın bekleniyor. Peki emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? Tahminler ne yönde? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, önemli değerlendirmelerde bulundu.
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli zam oranı belli oldu mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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