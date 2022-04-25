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    Yeniasır TV Ekonomi Emekli ve memurun 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak?

    Emekli ve memurun 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak?

    Giriş Tarihi: 25.04.2022, 09:58

    Milyonlarca emekli ve memur Temmuz zammının ne kadar olacağını araştırıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranları netleşmeye başladı. Temmuz ayında enflasyon ve toplu sözleşme artışının yanında emekliler ve memurlar için bir refah payı artırılması gündeme geldi. Ocak ayında yapılan ek artışların Temmuz'da da yapılması bekleniyor. Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak? Memur emeklisinin zammı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? soruları merak ediliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emekli zammına ilişkin merak edilenlerin açıkladı. İşte detaylar...

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