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    Yeniasır TV Ekonomi Emekli ve memurun maaş zamları belli oldu! Kim ne kadar zam alacak?

    Emekli ve memurun maaş zamları belli oldu! Kim ne kadar zam alacak?

    Giriş Tarihi: 05.07.2021, 10:24

    Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranı belli oldu. 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenen zam oranında bugün beklenen rakamlar açıklandı. Peki kim ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, zam oranlarını açıkladı. İşte emekli ve memurun zamlı maaşları...

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