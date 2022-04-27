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    Yeniasır TV Ekonomi Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

    Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

    Giriş Tarihi: 27.04.2022, 15:52

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli aylığı artacak" ifadelerini kullanmış ve 1 Mayıs tarihinde detayları açıklayacağını belirtmişti. Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrası iki milyona yakın emeklinin gözü kulağı gelecek haberde. En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? Temmuz zammı ne kadar olacak? merak ediliyor. Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyonun (yüzde 34.62) dikkate alınması durumunda en düşük emekli aylığı da netleşmeye başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklinin Temmuz zammı ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

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