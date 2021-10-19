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    Emeklinin zam oranı ne kadar olacak?

    Giriş Tarihi: 19.10.2021, 09:50

    Her yıl Ocak ve Temmuz ayında emeklilere yapılan zam öncesi vatandaşların araştırmaları da başlıyor. Emekli zammında 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak oran belirleniyor. Peki 2022 emekli ocak zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emekli zam oranıyla ilgili merak edilenleri açıkladı.

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