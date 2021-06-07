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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: İlave rezervler bulabiliriz

    Giriş Tarihi: 07.06.2021, 12:58

    Turkuvaz Medya ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 4. Türkiye Enerji Ve Doğal Kaynaklar Zirvesi başladı. Zirvede soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin tüketenden üreten ülke konumuna ilerlediğini ifade ederek, “Şu anda Sakarya Gaz sahasının kuzey doğusunda çalışıyoruz. Belki bu yıl içerisinde o sahanın güney ve batısında keşif amaçlı bir sondaj kuyusu açabiliriz. İlave rezervler bulacağımız yönünde düne göre çok daha ümitliyiz. ” dedi.

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