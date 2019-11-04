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Ev sahipleri ve ev alacaklar dikkat! Konut fiyatları artık böyle hesaplanacak? Konut fiyatlarını uzmanlar böyle belirleyecek...

Giriş Tarihi: 04.11.2019, 12:25

Konut alım satımında yeni dönem başlıyor! Yeni değerleme sistemi kademeli olarak yaşama geçirilecek. Kurulacak sistemle değer tespiti iki günde bitecek ve raporlar bir yıl geçerli olacak.

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Ev sahipleri ve ev alacaklar dikkat! Konut fiyatları artık böyle hesaplanacak? Konut fiyatlarını uzmanlar böyle belirleyecek... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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