Konut alım satımında yeni dönem başlıyor! Yeni değerleme sistemi kademeli olarak yaşama geçirilecek. Kurulacak sistemle değer tespiti iki günde bitecek ve raporlar bir yıl geçerli olacak.
Ev sahipleri ve ev alacaklar dikkat! Konut fiyatları artık böyle hesaplanacak? Konut fiyatlarını uzmanlar böyle belirleyecek... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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