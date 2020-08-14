  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye Avrupa'da ilk sırada

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye Avrupa'da ilk sırada

    Giriş Tarihi: 14.08.2020, 11:11

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, sanayi üretim endeksi verilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki yüzde 17,6'lık artışla haziranda Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, sanayi üretim endeksi verilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

    İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı

    "Sanayi Üretimi Endeksindeki %17,6'lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak."

    YÜZDE 17.6 YÜKSELDİ
    Türkiye genelinde sanayi üretimi Haziran'da yıllık bazda yüzde 0.1 ve aylık bazda yüzde 17.6 yükseldi.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 8.0, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 6.4 azalırken, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 1.0 arttı.

    Buna karşılık, Haziran'da aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 7.8, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 19 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi de yüzde 6.7 arttı.

    TÜİK verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16.9 ve yılın birinci çeyreğine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 20.2 azaldı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye Avrupa'da ilk sırada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de makilik alanda yangın! İşte bölgedeki son durum
    İzmir'de makilik alanda yangın! İşte bölgedeki son durum
    İzmir Çeşme'de orman yangını!
    İzmir Çeşme'de orman yangını!
    İzmir'de büyük vahşet! Tartıştıkları kişiyi tinerle ateşe verdiler
    İzmir'de büyük vahşet! Tartıştıkları kişiyi tinerle ateşe verdiler
    Çeşme'de orman yangını paniği! 4 site boşaltıldı
    Çeşme'de orman yangını paniği! 4 site boşaltıldı
    Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
    Küçük Menderes'e İZSU ihaneti ortaya çıktı
    Küçük Menderes'e İZSU ihaneti ortaya çıktı
    Merkez Bankası'ndan yeni likidite kararı
    Merkez Bankası'ndan yeni likidite kararı
    BDDK'dan normalleşme adımı: Aktif rasyosu esnetildi
    BDDK'dan normalleşme adımı: Aktif rasyosu esnetildi
    Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
    Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
    Milyonlarca kişi konforlu bir bayram geçirdi
    Türkiye güvenli ve konforlu bir bayram geçirdi
    Albayrak olmasa da bu oyun devam edecek!
    Canlı yayında flaş sözler! "Berat Albayrak olmasa da bu oyun devam edecek!"
    İzzet Ulvi Yönter: Çok büyük bir tezgah ve kumpasla karşı karşıyayız
    İzzet Ulvi Yönter: "Çok büyük bir tezgah ve kumpasla karşı karşıyayız"