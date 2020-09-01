Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemelerin geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artışla 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.
Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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