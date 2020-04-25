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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! Destek 200 milyar TL'ye ulaştı

    Giriş Tarihi: 25.04.2020, 13:11

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı videoda koronavirüsle ekonomik mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Bugüne kadar attığımız adımların toplamı 200 milyar TL. Şu ana kadar 4.4 milyon ailemize bin liralık nakit desteğinde bulunduk. Ayrıca destek kapsamına girmeyen ve bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza bin lira nakdi yardım yapacağız." dedi.

    Bakan Albayrak'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

    Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, bireysel ihtiyaç desteği, esnaf destek paketi ile üretim gücümüze, esnafımıza koruma kalkanı sağladı.

    Bugüne kadar attığımız adımların toplamı 200 milyar TL.

    Şu ana kadar 4.4 milyon ailemize bin liralık nakit desteğinde bulunduk. Ayrıca destek kapsamına girmeyen ve bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza bin lira nakdi yardım yapacağız. Ve bu kapsamda e-Devlet üzerinden başvuruları başlattık.

    Temel ihtiyaç desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu.

    Esnaf destek paketine 582 bin esnafımız başvuruda bulundu. 448 bin 148 esnafımıza 8 milyar 390 milyon lira finansman tahsisi yapıldı.

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