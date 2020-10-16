Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Borsa İstanbul'u başarısından dolayı kutluyorum

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/hazine-ve-maliye-bakani-berat-albayrak-borsa-istanbulu-basarisindan-dolayi-kutluyorum" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda "Sermaye piyasalarının tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, Borsa İstanbul'u başarısından dolayı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.