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    Yeniasır TV Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Borsa İstanbul'u başarısından dolayı kutluyorum

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Borsa İstanbul'u başarısından dolayı kutluyorum

    Giriş Tarihi: 16.10.2020, 18:27

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda "Sermaye piyasalarının tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, Borsa İstanbul'u başarısından dolayı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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