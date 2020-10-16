Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda 'Sermaye piyasalarının tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, Borsa İstanbul'u başarısından dolayı kutluyorum' ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Borsa İstanbul'u başarısından dolayı kutluyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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