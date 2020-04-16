Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu bir milli mücadele

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, vatandaşımızın fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var.” dedi.