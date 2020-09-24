Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız." dedi.