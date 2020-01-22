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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Davos’ta konuştu: Türkiye ile ilgili olumlu bir süreç var

Giriş Tarihi: 22.01.2020, 14:52

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos Zirvesi için bulunduğu İsviçre'de ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Berat Albayrak, "Türkiye ile ilgili olumlu bir süreç var. Türkiye ekonomisi büyük bir değişimin başlangıcında" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos Zirvesi kapsamında bulunduğu İsviçre'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, "Türkiye ile ilgili olumlu bir süreç var." dedi. "Bu yıl Davos'un ana gündem maddesi büyüme" diyen Albayrak, 2020 ertelenen yatırımların hayata geçtiği yıl olacak mesajını verdi. Öte yandan Albayrak, "Türkiye ekonomisi büyük bir değişimin başlangıcında" şeklinde konuştu.

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