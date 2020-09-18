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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye!

    Giriş Tarihi: 18.09.2020, 15:50

    Bakan Albayrak: OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE. Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşallah. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE! Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah" açıklamasını yaptı.

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