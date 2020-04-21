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    Yeniasır TV Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Tarihi istihdam hamlesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Tarihi istihdam hamlesi

    Giriş Tarihi: 21.04.2020, 11:14

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde gençlerin aldığı eğitimler CV'lerine işlenecek ve CV Bankasından firmaların ulaşımına açılacak." dedi. Albayrak, "Halihazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar 'CV Bank' üzerinden aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek. Tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum, ister lisede olun, ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın."" ifadesini kullandı.

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