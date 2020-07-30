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    Yeniasır TV Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomik güven endeksini değerlendirdi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomik güven endeksini değerlendirdi

    Giriş Tarihi: 30.07.2020, 11:19

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki yükselişe ilişkin, "Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." ifadesini kullandı.

    Albayrak, Twitter hesabından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

    Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

    "Ekonomik güven endeksi haziran ayında 73,5 iken, temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz."

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