  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin kritik verileri değerlendirdi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin kritik verileri değerlendirdi

    Giriş Tarihi: 26.10.2020, 11:32

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son verilerin, Türkiye ekonomisinin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösterdiğini belirterek, "Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 arttı. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 74,6'dan yüzde 74,9'a yükseldi." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan sektörel güven endeksleriyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı kapasite kullanım oranı verilerini değerlendirdi.

    Son gelen verilerin, Türkiye ekonomisinin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösterdiğine dikkati çeken Albayrak, "Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 arttı. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 74,6'dan yüzde 74,9'a yükseldi." bilgisini paylaştı.

    AA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin kritik verileri değerlendirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
    İzmir'de kan donduran olay! Kuzenini bıçaklayıp tüfekle vurarak yaraladı, eve gidip duş aldı
    İzmir'de kan donduran olay! Kuzenini bıçaklayıp tüfekle vurarak yaraladı, eve gidip duş aldı
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Malatya'da önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Malatya'da önemli mesajlar
    Gelibolu'da 105 yıllık siper bulundu
    Gelibolu'da 105 yıllık siper bulundu
    Milyon proje ye tarihi engel
    Milyon proje ye tarihi engel
    Merkez Bankası faizi değiştirmedi
    Merkez Bankası politika faizini yüzde 10,25'te sabit tuttu
    Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Kalkınma Fonu" paylaşımı
    Pandemi Muğla’da arazi fiyatlarını uçurdu
    Pandemi Muğla’da arazi fiyatlarını uçurdu
    Türkiye'den enerjide dev adımlar! Aliağa'da yeni FSRU gemisi faaliyete başladı
    Türkiye'den enerjide dev adımlar! Aliağa'da yeni FSRU gemisi faaliyete başladı
    Bakan Albayrak: Borsa İstanbul'u kutluyorum
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Borsa İstanbul'u başarısından dolayı kutluyorum
    Yeni İstihdam Paketi TBMM'de!
    Yeni İstihdam Paketi TBMM'de!