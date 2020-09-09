  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hangi oyunları bozdu? İşte yerli ve yabancı lobileri kızdıran tablo

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hangi oyunları bozdu? İşte yerli ve yabancı lobileri kızdıran tablo

    Giriş Tarihi: 09.09.2020, 12:09

    Pandemi döneminde kendilerini süper güç olarak ifade eden ülkeler ekonomik olarak darbe alırken Türkiye bu dönemde diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Bundan rahatsızlık duyan yerli ve yabancı lobiler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı. Türkiye dev ekonomileri geçerken Bakan Albayrak neden hedef alındı? Neden rahatsızlık duydular? Bakan Albayrak hangi oyunları bozdu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hangi oyunları bozdu? İşte yerli ve yabancı lobileri kızdıran tablo haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı için Zafer Yürüyüşü
    İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı için Zafer Yürüyüşü
    MSB paylaştı! 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna anlamlı klip
    MSB paylaştı! 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna anlamlı klip
    Muğla'da alev alan araç ormanı da yaktı
    Muğla'da alev alan araç ormanı da yaktı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir
    Bakan Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz
    Bakan Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz
    İzmir'de korkunç olay! Birden aralarına daldı
    İzmir'de korkunç olay! Birden aralarına daldı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir
    Bakan Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz
    Başkan Erdoğan'dan Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde önemli mesajlar
    Türkiye Sigorta Tanıtım töreni! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar
    Türkiye Sigorta Tanıtım töreni! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ihracat değerlendirmesi
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ihracat değerlendirmesi