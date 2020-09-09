Pandemi döneminde kendilerini süper güç olarak ifade eden ülkeler ekonomik olarak darbe alırken Türkiye bu dönemde diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Bundan rahatsızlık duyan yerli ve yabancı lobiler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı. Türkiye dev ekonomileri geçerken Bakan Albayrak neden hedef alındı? Neden rahatsızlık duydular? Bakan Albayrak hangi oyunları bozdu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hangi oyunları bozdu? İşte yerli ve yabancı lobileri kızdıran tablo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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