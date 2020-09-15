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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İnşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor!

    Giriş Tarihi: 15.09.2020, 11:19

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor. Konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408'e ulaştı." ifadesini kullandı.

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini değerlendirdi.

    İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberlerin gelmeye devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408'e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza 'hayırlı olsun' diyor, sektörümüzü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Albayrak, paylaşımında son 3 yılın ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarının yer aldığı grafiğe de yer verdi. Buna göre, Ağustos 2018'de 105 bin 154 olan konut satışı sayısı geçen yılın aynı ayında 110 bin 538'e, bu yıl ağustosta da 170 bin 408'e yükseldi.

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