Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı, bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Konferans kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küresel dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak küresel şirketlerin temsilcileriyle görüşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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