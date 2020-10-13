  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

    Giriş Tarihi: 13.10.2020, 12:03

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken, sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi" dedi.

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz" ifadesini kullandı.

    OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!

    Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi.

    İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz. pic.twitter.com/t1E1D6jyac

    — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 13, 2020
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor
    Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor
    Balıkesir'de kuraklığın görüntüsü!
    Balıkesir'de kuraklığın görüntüsü!
    İzmir'de denize düşen kadını polis kurtardı
    İzmir'de denize düşen kadını polis kurtardı
    Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli
    Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli
    FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!
    FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!
    Tunç Soyer'den skandal sözler: PKK'yı kınasak ne olacak?
    Tunç Soyer'den skandal sözler: PKK'yı kınasak ne olacak?
    Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor
    Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor
    Pandemi dünyada istihdamı vurdu! Devler dökülüyor
    Pandemi dünyada istihdamı vurdu! Devler dökülüyor
    Bakan Albayrak'tan YEP açıklaması
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kısa sürede hayata geçireceğiz
    Yeni ekonomi programı açıklanıyor!
    Yeni ekonomi programı açıklanıyor!
    BDDK'dan yeni düzenleme!
    BDDK'dan yeni düzenleme!