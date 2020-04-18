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    Yeniasır TV Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: Esnafımızın yanında dimdik duracağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: Esnafımızın yanında dimdik duracağız

    Giriş Tarihi: 18.04.2020, 19:20

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi" ile ilgili bir mesaj paylaştı. Twitter hesabından #BirlikteBaşaracağız etiketiyle video paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Devlet olarak tüm imkanlarımızla esnafımızın, sanayicimizin, vatandaşımızın yanında dimdik duracağız." diye yazdı.

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