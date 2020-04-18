Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: Esnafımızın yanında dimdik duracağız

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/hazine-ve-maliye-bakani-berat-albayrak-paylasti-esnafimizin-yaninda-dimdik-duracagiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi" ile ilgili bir mesaj paylaştı. Twitter hesabından #BirlikteBaşaracağız etiketiyle video paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Devlet olarak tüm imkanlarımızla esnafımızın, sanayicimizin, vatandaşımızın yanında dimdik duracağız." diye yazdı.