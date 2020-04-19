Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da paylaştı: Çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/hazine-ve-maliye-bakani-berat-albayrak-twitterda-paylasti-cozemeyecegimiz-hicbir-sikintimiz-yok" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok" dedi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda esnaf Faruk Durmuş'un sözlerinin yer aldığı görüntüyü paylaştı.

'ÇÖZEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR SIKINTI YOK'

Bakan Albayrak paylaşımında "Faruk Bey kardeşimizin de dediği gibi inanacak, üretecek ve daima çalışmaya devam edeceğiz. Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok. Çok yakın zamanda semtlerimizde esnaflarımız güler yüzleri ile vatandaşlarımızı karşılayacak" ifadelerine yer verdi.