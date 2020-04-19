Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok" dedi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda esnaf Faruk Durmuş'un sözlerinin yer aldığı görüntüyü paylaştı.
'ÇÖZEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR SIKINTI YOK'
Bakan Albayrak paylaşımında "Faruk Bey kardeşimizin de dediği gibi inanacak, üretecek ve daima çalışmaya devam edeceğiz. Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok. Çok yakın zamanda semtlerimizde esnaflarımız güler yüzleri ile vatandaşlarımızı karşılayacak" ifadelerine yer verdi.
Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/xRTjWr1w4W— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 8, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da paylaştı: Çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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