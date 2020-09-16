Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşın işini kolaylaştırmaya devam ettiklerini açıkladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. Sonuç: 2 milyon 260 bin belge tasarrufu" ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.