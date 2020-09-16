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    Yeniasır TV Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz

    Giriş Tarihi: 16.09.2020, 14:30

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşın işini kolaylaştırmaya devam ettiklerini açıkladı.

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. Sonuç: 2 milyon 260 bin belge tasarrufu" ifadesini kullandı.

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