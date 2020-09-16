Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/hazine-ve-maliye-bakani-berat-albayrak-vatandasimizin-isini-kolaylastirmaya-devam-ediyoruz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşın işini kolaylaştırmaya devam ettiklerini açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. Sonuç: 2 milyon 260 bin belge tasarrufu" ifadesini kullandı.