Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin genel bir değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ile ilgili "Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir. Üretim tüketimimizin yüzde 30'unu karşılamayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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