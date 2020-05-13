Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:Destek 240 milyar TL'ye ulaştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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