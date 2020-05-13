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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:Destek 240 milyar TL'ye ulaştı!

    Giriş Tarihi: 13.05.2020, 16:02

    Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır" dedi.

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