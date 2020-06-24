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    Yeniasır TV Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul mesajı

    Giriş Tarihi: 24.06.2020, 14:50

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak.

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