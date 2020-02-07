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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon ve faiz mesajı

Giriş Tarihi: 07.02.2020, 12:45

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kahramanmaraş İş Dünyası ile Buluşma" programında önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Faizler düşüyor, daha da düşecek" dedi. Öte yandan Albayrak, "Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır." mesajını verdi.

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