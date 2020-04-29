Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan esnafa destek paylaşımı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/hazine-ve-maliye-bakani-berat-albayraktan-esnafa-destek-paylasimi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan esnafa destek paylaşımı yaptı. Bakan Albayrak paylaşımında, ''Muhterem Bey'in dediği gibi geçmişte nice daha büyük badirelerin üstesinden birlik ve beraberlik ile gelmeyi başarmış bir milletiz. İnşallah bu mücadelemizde de devletimizin desteği ve gayreti, milletimizin el birliği ile tüm sorunlarımızı beraber aşacağız.'' ifadelerini kullandı.