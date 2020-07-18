  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'G20 Eylem Planı' paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'G20 Eylem Planı' paylaşımı

    Giriş Tarihi: 18.07.2020, 17:51

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdiklerini belirtti.

    Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir Kovid-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı" dedi.

    DHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'G20 Eylem Planı' paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bakan Varank'tan istihdam müjdesi
    Bakan Varank'tan istihdam müjdesi
    MSB açıkladı: 6 terörist gözaltına alındı
    MSB açıkladı: 6 terörist gözaltına alındı
    Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı?
    Seyfi Dursunoğlu mirasını kime bıraktı?
    PKK'nın elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni teslim oldu
    PKK'nın elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni teslim oldu
    Alaçatı’daki yangın tatilcilere korku dolu anlar yaşattı
    Alaçatı’daki yangın tatilcilere korku dolu anlar yaşattı
    Alaçatı'da otluk ve makilik alanda yangın
    Alaçatı'da otluk ve makilik alanda yangın
    Bakan Varank'tan istihdam müjdesi
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan istihdam müjdesi
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan konut satışları açıklaması
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "konut satışları" açıklaması
    Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
    Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
    Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
    Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında yatacak
    Altında yükseliş sürüyor!
    Altında yükseliş sürüyor!
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar...
    Başkan Erdoğan'dan Hidroelektrik Üretim Tesisleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar